Sporting e Juventude Vidigalense lideram Nacional de Juniores

Sporting, em masculinos, e a Juventude Vidigalense, em femininos, lideram no final do primeiro dia as classificações do Nacional de juniores de atletismo, a decorrer até domingo em Viana do Castelo.

Em masculinos, a liderança dos leões é de 12 pontos sobre o Benfica (100-88). Em femininos, o Benfica também segue em segundo, a nove pontos das líderes (111-102).

Destaque individual para a estafeta feminina do Benfica de 4x100 metros, com Ana Oliveira, Leonor Ferreira, Joana Dias e Íris Silva), a melhorar o recorde nacional de clubes, para 47,15 segundos.

Eduardo Pestana (Jardim da Serra) fez um contrarrelógio individual para ganhar os 3.000 metros obstáculos em 9.14,61, mínimo para os Europeus da categoria.

Bruna Marques (Juventude Vidigalense), que tinha mínimo para o Europeu de Juniores, conseguiu juntar-se a Adriana Viveiros e Inês Mendes, que já tinham mínimo para o Mundial da categoria nos 10.000 metros marcha.