Sportinguistas sem ritmo no Crosse Italica

Os atletas do Sporting presentes na corrida principal do Crosse Italica estiveram discretos, ao invés dos jovens Etson Barros e Bárbara Neiva, que venceram as provas do escalão sub-20.O ritmo muito rápido imposto na frente da prova de 9.975 metros, aproveitando um piso que não estava empapado para os atletas, 'afundou' a equipa do Sporting, que se testava para a sua participação na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, que se realizará nas Açoteias, no Algarve, no princípio de fevereiro.Esta foi uma corrida ganha pelo júnior ugandês Jakob Kiplimo, que esta época já venceu três dos maiores crosses espanhóis e ainda a S. Silvestre de Madrid, que esteve sempre na frente da prova, terminando em 27.48 minutos. Derrotou por 16 segundos o seu compatriota Joshua Cheptegei, vencedor no ano passado (28.04) e ainda Albert Rop, do Bahrain (28.06).O melhor dos sportinguistas foi Rui Teixeira, campeão de Portugal de corta-mato em 2018, que foi apenas 20.º classificado, com 29.53, a mais de dois minutos do vencedor. O Sporting viu chegar depois António Silva, em 22.º (30.13), Pedro Ribeiro, em 26.º (30.41), Andralino Furtado, em 30.º (31.15) e José Moreira, em 38.º (31.55).Melhor estiveram os atletas mais jovens que participaram nos escalões sub-20, já que em masculinos os benfiquistas Etson Barros (23.59) e Duarte Gomes (24.09) obtiveram os dois primeiros lugares, respetivamente, e ainda viram o sportinguista Martim Monteiro ser quinto (24.27). Em femininos, outro triunfo português, através da sportinguista Bárbara Neiva, que correu os 5.235 metros em 19.07 minutos.Na principal prova feminina, sem portuguesas, triunfou a recordista mundial dos 3.000 metros obstáculos, Beatrice Chepkoech (28.01 nos 9.135 metros do percurso), à frente da ugandesa Stella Chepsang (28.35) e da turca Yasemine Can (29.04), tri-campeã europeia de corta-mato.