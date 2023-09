SuperHalfs voltam no domingo com a Meia Maratona de Copenhaga

Copenhaga recebe este domingo mais uma etapa das SuperHalfs, o circuito que reúne cinco das principais meias maratonas da Europa, entre as quais a de Lisboa. A prova dinamarquesa é a terceira do calendário de 2023, antes da reta final com Cardiff e Valência, esperando-se que mais corredores completem o desafio de correr as cinco meias maratonas e recolher a tão desejada SuperMedal.Do ponto de vista competitivo, estarão presentes na Dinamarca vários nomes de relevo, destacando-se nove atletas com marcas abaixo da hora no pelotão masculino. Entre eles os quenianos Kennedy Kimutai (58:28), Bernard Koech (59:10), Bravin Kiprop (59:22) ou Solomon Kirwa (59:29), mas também os etíopes Gerba Dibaba (59:39) ou Gemechu Dida (59:53). Entre os europeus, o norueguês Zerei Kbrom (1:00:01) e o britânico Emile Cairess (1:00:32) são os homens a ter em conta.Nas senhoras, há sete com recordes abaixo da 1:07 horas, com as etíopes Hawi Feysa (1:05:41) e Bosena Mulate (1:05:46) a serem, em teoria, as grandes candidatas. Nota ainda para as quenianas Gladys Chepkurui (1:05:46), Irine Cheptai (1:06:42) e Viola Cheptoo (1:06:47) e a tanzanesa Magdalena Shauri (1:06:37). A norueguesa Karoline Bjerkeli Grøvdal (1:08:07) é a atleta europeia mais cotada.