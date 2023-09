Surreal: atletas fogem de agentes do antidoping em prova na Índia

A MUST WATCH VIDEO:

Finalists of 100mts Men were informed that Anti Doping officials would be collecting samples. Out of 8 finalists, only 1 showed up for the final. Cleaning sports is extremely important. Athletes should never resort to Doping. #cleansports #dopefreesports pic.twitter.com/gSqSaM27O2 — masterofnone (@parthgoswami84) September 26, 2023

A história até parece falsa de tão surrealista que é. Especialmente nos tempos de hoje. Mas foi mesmo real. Este fim de semana, nos campeonatos regionais da capital Nova Deli, mais de metade dos atletas inscritos fugiram do estádio no último dia de provas quando souberam da presença dos agentes da autoridade antidoping. A situação foi de tal forma caricata, que na prova dos 100 metros apenas competiu um atleta. Os outros... foram todos embora. E houve também o caso dos 3.000 metros obstáculos, em que a vencedora acabou a prova, continuou a correr e foi embora do estádio. Tudo para evitar os controlos antidoping posteriores à prova.Uma fuga insólita aos 'vampiros', que surgiu no seguimento de algo também surreal, quando no sábado começou a circular um vídeo no qual era possível ver-se um elevado número de seringas numa das casas de banho utilizadas pelos atletas no estádio. Ao saber da situação, a Agência Nacional Antidopagem (NADA) colocou-se então no terreno e quando chegou ao palco da prova foi surpreendida pelo cenário que descrevemos acima."Tínhamos oito finalistas nas finais das provas de pista, mas apenas três ou quatro apareceram. É este o estado das coisas. Na prova de obstáculos em juniores, uma miúda continuou a correr depois de cruzar a linha de meta. O agente da autoridade antidopagem teve de correr atrás dela para conseguir recolher a amostra", declarou um treinador presente, citado pelo 'Indian Express'.Mas o momento mais insólito foi mesmo na tal final dos 100 metros, onde Lalit Kumar acabou por vencer sem concorrência. Os restantes atletas, segundo disse o próprio Kumar, subitamente desistiram da prova alegando "cãimbras" ou "dores musculares". Também nos 100 metros, mas em Sub-20, apenas três finalistas apareceram para o arranque, ao passado que no lançamento do martelo em Sub-16 apenas um atleta competiu. E houve até quem tenha ganho e, por temer o controlo, nem tenha ido recolher a sua medalha!Quanto ao que foi encontrado nas casas de banho, tratar-se-iam de seringas contendo vestígios de EPO, substância dopante que há vários anos esteve nas bocas do mundo pela utilização do ciclismo e que agora tem sido recorrentemente detetada no atletismo, especialmente no Quénia.