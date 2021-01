Susana Costa vence prova de triplo salto com recorde do 'meeting' de Mondeville

A portuguesa Susana Costa venceu este sábado a prova de triplo salto no 'meeting' de Mondeville, com um salto de 13,77 metros, recorde da prova e a melhor marca nacional do ano.

O recorde de Mondeville era de 13,69, com Costa a melhorar o registo no último ensaio que realizou, vencendo a prova num dia com vários portugueses em competição.

Diogo Ferreira foi terceiro no concurso de salto com vara, com uma marca de 5,52 metros que é a melhor do ano entre portugueses, enquanto Ricardo Santos venceu a série 2 dos 400 metros, com 48,08 segundos de tempo, à frente do cubano naturalizado português Raidel Acea, segundo com 48,54.

João Vítor Oliveira venceu a final B dos 60 metros barreiras, com 7,92 segundos, enquanto Lorene Bazolo foi quarta nos 60 metros femininos, com 7,44 segundos, uma posição à frente da brasileira Tamiris de Liz, da JOMA.

Noutro 'meeting' francês, em Liévin, Rivinilda Correia Mentai fechou os 400 metros no segundo lugar, com 55,35 segundos.