Susana Cunha: «Vestir as cores nacionais é a ambição de qualquer atleta»

Apurada para os Europeus de Munique com o tempo que conseguiu na Maratona de Sevilha (2:30.54 horas), Susana Cunha é a mais nova das três maratonistas nacionais. Aos 33 anos, assume que vai viver algo que sempre desejou, isto depois de uma preparação na qual se focou em tentar recriar as condições que encontrará na Alemanha, numa prova que se iniciará pelas 10h30 locais de segunda-feira (9h30 de Lisboa)."Este campeonato irá decorrer em pleno agosto e atendendo ao horário da maratona, que terá início às 10h30, a preparação foi direcionada numa tentativa de adaptação a temperaturas mais altas", confessou-nos a atleta do Recreio Desportivo De Águeda, que fará em Berlim a sua estreia em Europeus. Algo que, assume, a enche de orgulho: "Vestir as cores nacionais é a ambição de qualquer atleta".Nesta preparação, Susana Cunha teve oportunidade de participar nos estágios levados a cabo pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), um momento que assume ter sido importante. "Salienta-se o empenho de todos, as palestras com ex-atletas da disciplina que são as nossas referências, dos técnicos que nos ajudaram a compreender melhor o desempenho da nossa performance, dos treinadores e dos atletas", concluiu.