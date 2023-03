Susana Godinho pulverizou recorde pessoal: «Treinos depois da maratona correram bem e sabia que era possível»

Melhor portuguesa na EDP Meia Maratona de Lisboa, Susana Godinho saiu visivelmente satisfeita da prova deste domingo, não só pelo estatuto que conseguiu mas também pelo facto de ter autenticamente 'destruído' o seu recorde pessoal (de 1:15.57 para 1:12.27). Após a prova, a, a atleta do Feirense assumiu fazer um balanço extremamente positivo."O objetivo era fazer 1:12 horas. A meio da corrida comecei a sentir-me e depois o objetivo passou para ser a melhor portuguesa também. Mas o que queria mesmo era o meu recorde pessoal. Senti que os treinos depois da maratona tinham corrido bem e sabia que era possível. Fui cautelosa, por causa do vento, mas o percurso ajudou. Foi fantástico. Esteve um pouco de vento, mas não foi isso que dificultou", começou por dizer a atleta, 30 anos.Este recorde surge apenas três semanas depois da estreia na maratona, em Sevilha, e Susana Godinho assume que o processo posterior foi determinante. "Senti-me muito bem na semana da maratona. A parte da recuperação foi importante, a massagem para recuperar. Também segui o meu treinador, que me disse para correr dia sim, dia não. Isso ajudou no processo da recuperação", assumiu.