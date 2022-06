Sydney McLaughlin bate o seu recorde mundial dos 400 metros barreiras

A campeã olímpica Sydney McLaughlin bateu este domingo o seu próprio recorde mundial dos 400 metros barreiras ao vencer em 51,41 segundos a distância nos campeonatos dos Estados Unidos, a decorrer em Eugene, no Oregon.

A competir na pista em que estabeleceu o seu primeiro recorde mundial no ano passado (51,46), a norte-americana, de 22 anos, vencedora da medalha de prata nos Mundiais de Doha, em 2019, registou 54,11 segundos nas eliminatórias de quinta-feira e 52,90 nas meias-finais de sexta-feira.

A correr na pista cinco, McLaughlin entrou na reta da meta já com uma significativa vantagem, que aumentou a cada barreira até à meta, impondo-se com uma margem confortável a Britton Wilson, segunda classificada, com 53,08, e Shamier Little, terceira, com 53,92.