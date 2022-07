Sydney McLaughlin volta a bater o recorde do mundo dos 400 metros barreiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A norte-americana Sydney McLaughlin bateu na madrugada deste sábado o recorde do mundo dos 400 metros barreiras, com a marca de 50,68 segundos, no decorrer dos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, tornando-se a primeira mulher a conseguir a marca abaixo dos 51 segundos.

A barreirista, nova campeã mundial, já tinha batido o recorde no ano passado na final olímpica de Tóquio2020 e novamente este ano, neste mesmo estádio Hayward, no decorrer das qualificações dos Estados Unidos para o campeonato do mundo, quando fez 51,41, a 25 de junho.

A atleta, de 22 anos, passa a ser campeã olímpica e mundial, depois de ter sido prata no Mundial Doha2019, ainda com idade de júnior.