O Benfica ficou este domingo no segundo lugar na Taça dos Clubes Campeões Europeus, fechando a prova com 159 pontos, apenas atrás dos turcos do ENKA, que acabaram com 163,5.Com uma desvantagem de 3,5 pontos à entrada para a última prova, a formação encarnada acabou por não conseguir anular a diferença e volta a Lisboa com o troféu de segundo colocado no bolso.