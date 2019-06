Tiago Aperta destaca-se no Nacional de Clubes

O sportinguista Tiago Aperta, com 76,93 metros no lançamento do dardo, segunda melhor marca nacional de sempre, foi o principal destaque do apuramento para a final dos nacionais de clubes de atletismo.

Esta fase da competição teve lugar em cinco pistas diferentes, sendo a marca de Aperta sido feita em Lisboa, ainda no decorrer da jornada de sábado, na pista do Paúl, Torres Vedras.

Hoje, Edujose Lima (Sporting) fez a sua melhor marca do (56,88 metros) no disco e o seu colega de equipa Ruben Antunes lançou o martelo a 62,05 metros. Em femininos, a benfiquista Fatumata Baldé correu os 100 metros barreiras em 14,36 metros (vento de +1,9 m/s).

Em Faro, Marco Ribeiro, sub-23 da Casa do Benfica de Faro, correu os 400 metros barreiras em 54,72 segundos e, na Ribeira Brava, Madeira, na mesma distância, Paulo Neto, do Jardim da Serra, correu em 53,68.

Em Guimarães, emotivos 800 metros, com a jovem Lia Lemos (Maia) a vencer em 2.17,46 minutos, à frente da poveira Rute Simões (2.17,92). Nuno Rocha (Maia) venceu o martelo (53,50 metros), e nos 3000 metros obstáculos, Ricardo Barbosa (Maia) correu em 9.02,66 minutos.

Em Pombal, vitória de Tomás Silva, do Grecas, nos 3.000 metros obstáculos, com 9.07,64, e o júnior Nuno Sénica (CA Seia) venceu o triplo (14,25, vento nulo). Vitórias de juniores também nos 200 e 800 metros femininos, para Sara Seabra (Eirense) (25,48 s, v: -1,7) e Sofia Duarte (Juventude Vidigalense) (2.15,77).

Só depois de validados e agrupados os resultados das cinco pistas é que os clubes serão escalonados pelas três divisões nacionais, para a final.

Como tem sido normal nos últimos anos, os clubes mais fortes prescindem dos seus melhores atletas nesta fase, já que não está em causa o seu apuramento para a final, agendada para 27 e 28 de julho, em Leiria.