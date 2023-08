Tiago Luís Pereira: «Estou um pouco à procura de salvar a minha temporada»

O português Tiago Luís Pereira ambicionou esta sexta-feira chegar à final do triplo salto dos Mundiais de Budapeste'2023, no culminar de uma época difícil, em que trocou de treinador, de João Ganço para o cubano Iván Pedroso.

"Estou um pouco à procura de salvar a minha temporada. Foi uma época difícil, de muitas mudanças na minha vida pessoal e profissional. Não quero ficar de fora da final, ainda não fiquei fora de nenhuma, tirando os Jogos [Olímpicos Tóquio'2020]", explicou o atleta do Sporting, em declarações à agência Lusa.

O saltador de 29 anos chega à qualificação dos Campeonatos do Mundo com a modesta marca de 16,51 metros como melhor do ano, apesar de deter 17,11 como recorde pessoal. "Estou à procura de boas sensações, estou a sentir-me melhor de dia para dia e acredito que posso saltar bem. Agora, é chegar e executar, porque palavras não fazem nada", sublinhou o 10.º classificado em Oregon'2022.

Tiago Pereira vai ser o único representante luso no concurso, marcado para sábado, a partir das 19:37 locais (18:37 em Lisboa), no qual avança quem superar 17,15 metros ou os 12 melhores, depois da desistência de Pedro Pablo Pichardo, detentor dos títulos olímpico, mundial e europeu. "Não [tenho mais responsabilidade], porque eu encaro qualquer competição, com ou sem Pichardo, para ganhar, para ser o melhor possível. Eu vou encarar esta competição como encaro todas, a 200%, corra bem ou mal, deixo tudo", salientou.

Depois de três presenças em grandes competições, com o oitavo lugar nos Europeus Munique'2022 e o 16.º nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Tiago Pereira passou a ser treinado por Iván Pedroso, em detrimento de João Ganço. "É difícil descrever. Ambos são muito bons treinadores. Tenho no João Ganço, além disso, um muito bom amigo, e o que me motivou para mudar para o Iván [Pedroso] foi a necessidade de ter um grupo. Sou muito competitivo e preciso de um grupo que me puxasse e me motivasse, porque é difícil treinar sozinho. É bom, porque o foco és só tu, mas eu gosto de competir e procurei um grupo de elite para ser melhor a cada dia", explicou.

A qualificação do triplo salto vai ser disputada no sábado, primeiro dia da 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo, e a final marcada para segunda-feira, às 19:40 locais (18:40 em Lisboa).