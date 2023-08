Tiago Luís Pereira na final do triplo: «Se as coisas correrem bem, e com sorte, consigo fazer algo bonito...»

Tiago Luís Pereira qualificou-se este sábado para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, com 16,77 metros, numa competição em que é o único português devido à ausência por lesão de Pedro Pablo Pichardo, campeão em título.

Depois de dois nulos, o atleta do Sporting, de 29 anos, conseguiu o seu melhor registo do ano, ao saltar 16,77 na terceira e última tentativa, que lhe valeram a presença na final -- apenas o jovem jamaicano Jaydon Hibbert, de 18 anos, superou os 17,15 do apuramento direto, com 17,70 -- e o nono lugar na qualificação.

"O meu primeiro objetivo era conseguir 'season best' [melhor da temporada], não era muito difícil com a época que tive [era de 16,51], e o segundo era estar na final, e consegui ambos. Agora, vamos aos outros objetivos que é conseguir o recorde pessoal e marca para os Jogos. Quero estar na luta por objetivos maiores", explicou.

Na zona mista do Centro Nacional de Atletismo, o saltador português descreveu o seu concurso, que começou com um salto inválido "incrível" e uma marca que valeu o apuramento para a final, marcada para segunda-feira, a partir das 19:40 locais (18:40 em Lisboa). "O primeiro salto foi incrível. É um salto que dá a sensação que podes estar na luta com os melhores dos melhores. Passei um pouco a tábua, mas caí bem acima dos 17 metros -- até olhei para o lado e fiquei admirado com a marca depois de um ano destes. Depois, estava a sentir-me bem, vi as marcas e percebi que não era preciso assim tanto e eu não podia ficar de fora. No segundo acelerei e, depois, retraí-me porque queria assegurar a final, que só o consegui no terceiro salto", recordou.

Na antevisão para a final, entre os 12 melhores presentes, Tiago Pereira cobiça uma marca superior ao seu recorde pessoal (17,11, alcançados em 2021) e a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, fixada em 17,22. "Se as coisas correrem bem, e com sorte, que também é preciso, consigo fazer algo bonito na final", frisou o saltador, 10.º em Oregon'2022 e 16.º em Tóquio'2020.

Tiago Pereira é o único português nos concursos do triplo salto em Budapeste'2023, depois de os consagrados Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu, e Patrícia Mamona, medalha de prata em Tóquio2020, terem ficado de fora da competição, ambos devido a lesão.