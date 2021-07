Tiago Pereira terceiro no triplo salto do meeting de Oslo

O atleta Tiago Pereira classificou-se esta quinta-feira no terceiro lugar do triplo salto do meeting de atletismo de Oslo, prova da Liga Diamante, com a marca de 16,64 metros.

O atleta português só realizou dois saltos válidos, marcando ainda 15,87. Nos outros ensaios, fez três nulos e prescindiu de um dos saltos a que tinha direito.

No pódio ficaram ainda o argelino Yasser Mohamed Triki, primeiro com 17,24, e o cubano Andy Diaz, segundo com 16,78.

Esta foi a primeira prova depois do encerramento dos rankings de qualificação olímpica, nos quais Tiago Pereira está em posição de apuramento para os Jogos, tal como Nélson Évora, campeão em Pequim'2008.

Pedro Pichardo conseguiu o apuramento para Tóquio'2020 por ter feito o mínimo olímpico.