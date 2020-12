Tóquio'2020: Auriol Dongmo garante mínimos no lançamento do peso

A atleta portuguesa Auriol Dongmo garantiu este domingo a marca de qualificação no lançamento do peso para os Jogos Olímpicos Toquio'2020, ao vencer a prova no Grande Prémio do Brasil.Em São Paulo, a atleta do Sporting lançou a 18,57 metros, sete centímetros acima do mínimo pedido pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Jogos, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.





Dongmo, nascida nos Camarões, é recordista nacional, com uma marca de 19,53 metros, numa marca conseguida ainda antes da reabertura do período para fazer marcas.A brasileira Geisa Arcanjo (17,30 metros) foi segunda, a luso-guineense Jessica Inchude terminou na terceira posição (17,04) e a portuguesa Eliana Bandeira na quarta (16,63).Liliana Cá venceu a prova do lançamento do disco, com um novo recorde pessoal de 61,91 metros, derrotando as brasileiras Andressa de Morais (60,61) - tripla campeã sul-americana - e Fernanda Martins (60,46).