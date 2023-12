Triplista Tiago Pereira bate recorde pessoal indoor em Navarra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triplista Tiago Pereira bateu esta sexta-feira o seu recorde pessoal em pista curta na especialidade, ao conseguir 16,90 metros no Navarra Indoor Athletics, em Espanha, terminando a prova no segundo lugar.

O atleta olímpico luso, que tinha como melhor marca 'indoor' no triplo salto os 16,65 metros efetuados no Jamor, em janeiro de 2021, bateu a sua marca pessoal por 25 centímetros, terminado a prova com os mesmos 16,90 que o vencedor, o italiano Andy Diaz.

Na mesma competição em Navarra esteve também Jéssica Barreira, que terminou o salto em comprimento no quarto lugar, com a marca de 5,92 metros.