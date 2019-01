Triunfo de Teresa Carvalho na pista coberta em Valência

A portuguesa Teresa Carvalho esteve esta sexta-feira em bom plano em Valência, ao vencer a prova de salto em comprimento no Grande Prémio de pista coberta que abriu o circuito espanhol de 'meetings' de inverno.A benfiquista, de 24 anos, a viver e treinar na capital valenciana, terminou a prova no primeiro lugar graças a um salto de 6,12 metros (o seu melhor desta temporada), superando por um centímetro a venezuelana Genesis Romero, de 23 anos, que saltou 6,11 metros.Quem começou hoje a sua época de inverno foi a internacional portuguesa e finalista olímpica Susana Costa, de 34 anos, que competiu no triplo salto, terminando com a marca de 13,46 metros, só perdendo com a lituana Diana Zagainova (de 21 anos de idade), que saltou 13,55 metros. Esta foi a sua terceira melhor abertura de época, depois de ter começado com 13,72 em 2012 e com 13,50 no ano passado.Também Pedro Bernardo, do Sporting, esteve em competição. O atleta de 29 anos correu os 60 metros em 6,92 segundos (e fez 6,93 na meia-final), terminando na segunda posição atrás do espanhol Alberto Calero (6,88). Bernardo já tem 6,89 segundos como melhor nesta temporada.Nas restantes provas, destaque para a corrida de 1.500 metros femininos, com três espanholas a correrem para as três melhores marcas mundiais do ano: Marta Perez foi a vencedora (4.10,10 minutos), à frente de Solange Pereira (4.10.39) e de Esther Guerrero (4.10.81).