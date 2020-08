Tsanko Arnaudov e Gerson Baldé vencem no Meeting de Brno

Tsanko Arnaudov e Gerson Baldé estiveram esta terça-feira em grande plano no Meeting de atletismo de Brno, com vitórias no lançamento do peso e salto em altura, respetivamente.

Tsanko continua a comprovar que é um dos europeus em melhor forma, no peso, e ganhou com 20,40 metros, no que é o terceiro 'meeting' internacional em que compete desde os Nacionais de Clubes, realizados há 10 dias - antes estivera em Bydgoszcz (Polónia) e Thum (Alemanha).

Com os 20,77 que obteve nos Campeonatos de Portugal, em 8 de agosto, é o 14.º melhor mundial da época.

Quanto a Gerson Baldé, atleta ainda sub-23, confirmou o nível que lhe valeu ser campeão nacional e superou os 2,20 metros.