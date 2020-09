Tsanko Arnaudov quarto no peso do Meeting de Roma da Liga Diamante

O português Tsanko Arnaudov classificou-se esta quinta-feira no quarto lugar do concurso de lançamento do peso do Meeting de Roma, prova pontuável para a Liga Diamante da modalidade.

Tsanko, que não fez qualquer nulo, conseguiu o seu melhor ao quinto ensaio, com 20,60 metros, a 17 centímetros apenas do seu melhor de 2020 e muito perto do pódio.

Os Estados Unidos asseguraram as duas primeiras posições, através de Nick Ponzio (21,09) e Payton Otterdahl (20,85). O pódio fixou-se com o italiano Leonardo Fabbri, a 20,69.