Tsanko persegue mínimo para o Mundial em Doha

O benfiquista Tsanko Arnaudov, recordista nacional do peso (21,56 metros em 2017), vai competir em dois meetings na tentativa de obter os mínimos para o Mundial em Doha (27 de setembro a 6 de outubro).

Depois de ter ganhado uma prova em Espanha no último fim de semana com 20,35 metros, Tsanko tem prevista a presença no meeting de Bellinzona, na Suíça, no domingo, e a dia 6 numa outra prova em Espanha.

Para garantir a ida ao Mundial, precisa de lançar a 20,70 metros, registo que esta época só foi alcançado pelo seu colega de clube, Francisco Belo, com 20,97 metros em pista coberta.

O prazo para obtenção de mínimos termina a 6 de setembro e Portugal tem 15 atletas (5 masculinos e 10 femininos) para o Mundial em Doha.