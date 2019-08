Tsanko tenta hoje os mínimos para Doha

O benfiquista Tsanko Arnaudov ainda não tem mínimos no peso para o Mundial em Doha, mas, hoje, pode garantir o tão desejado bilhete. Precisa de lançar o engenho a 20,70 metros, depois de esta temporada já ter feito 20,58 metros, quando ganhou o Nacional da Divisão, a 20 de julho. Trata-se de uma das últimas oportunidades para o recordista nacional garantir presença no Mundial. Francisco Belo, seu companheiro de clube, é o único que no peso tem mínimos para Doha, depois de ter feito 20,97 metros este ano. O prazo para a obtenção de mínimos termina a 6 de setembro.

Até ao momento, 14 portugueses já conseguiram mínimos para o Mundial.