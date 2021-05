Ucrânia falha Europeu de Equipas devido à Covid-19

A Ucrânia não estará no Campeonato da Europa de seleções de atletismo, que se disputa no fim de semana na Polónia, depois de ter registado dois testes positivos ao coronavírus no seu estágio de preparação.

A desistência da Ucrânia da competição - que engloba as oito melhores seleções, incluindo Portugal - acarreta a descida da Superliga para a Primeira Liga, pelo que só o sétimo e último dos que vão competir em Chorzow também descerá de escalão.

"Em carta enviada à federação europeia, em que se confirma a retirada da Ucrânia, informa-se que os testes positivos aconteceram sexta-feira e sábado, no campo de treinos de Lutsk", adianta a European Athletics, organismo europeu da modalidade.

Os médicos da seleção ucraniana desaconselharam a participação no Campeonato da Europa de seleções, já que "os atletas que deram positivo estiveram em contacto próximo com os restantes membros da equipa" no estágio.

"A Ucrânia não será substituída e desce automaticamente à Primeira Liga", explica de seguida a European Athletics.

A Polónia, que é país anfitrião e campeão em título, compete com a Espanha (organizadora da edição de 2023, em Madrid), França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Portugal.