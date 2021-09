Usain Bolt mira novos objetivos... na música: «Quero um Grammy»

Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e dos 200 metro, já deixou as pistas, mas continua a ter uma outra paixão: a música. Há menos de um mês, o jamaicano arriscou-se como produtor musical e, ao lado do amigo NJ Walker, lançou o álbum de 'reggae' chamado 'Country Yutes', que alcançou bons resultados no topo da 'Billboard Reggae'. Agora, o objetivo é ainda maior: ganhar um 'Grammy'.





"Se olharem a minha carreira, sempre me vão ver a rir, dançar, a fazer algo. Eu amo ter uma performance. Em qualquer coisa que coloque a minha mão e cabeça, quero ser o melhor. Agora desejo ganhar um 'Grammy'", referiu o ex-atleta em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian'.Mas engane-se quem pensa que a música só surgiu na vida de Bolt depois que parou de correr. "O povo jamaicano está sempre a dançar, então fazemos músicas específicas para a dança: 'reggae' e 'dancehall'", realçou o medalhista olímpico, garantindo ainda que deseja "ser um dos melhores produtores do ramo, como o DJ Khaled, o Swizz Beatz ou o Rvssian.Bolt não tem, ainda, planos para correr o mundo enquanto produtor musical, mas, caso o sucesso continue, não é algo que descarte para o futuro.