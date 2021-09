Usain Bolt quis voltar às pistas nos Jogos de Tóquio: «O meu treinador disse 'nem penses!'»

Usain Bolt admitiu numa entrevista à BBC que ponderou um regresso à ação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas que o treinador não apoiou a decisão. O ex-velocista jamaicano, de 35 anos, abandonou o atletismo em 2017 e ainda é o recordista mundial dos 100 e dos 200 metros.





"Agora é demasiado tarde", explica Bolt, quando confrontado com um possível regresso. "Se tivesse regressado teria sido nos últimos Jogos Olímpicos, mas quando disse ao meu treinador [Glenn Mills] que me ia retirar ele disse: 'quanto de retirares terá de ser de vez. Não farei regressos, seja de que maneira for. Por isso, assegura-te que estás pronto para te retirares'."Mas em 2019 o oito vezes campeão olímpico alvitrou a hipótese junto de Glenn Mills. "Eu disse-lhe 'que te parece voltar para os Jogos Olímpicos?' Ele olhou para mim e disse: 'Nem penses!' Por isso, sem o meu treinador não o farei porque acredito nele e se diz que não, é não."