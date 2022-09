Velocista das Bahamas assassinado a tiro a 3 dias de celebrar o 30.º aniversário

O velocista Shavez Hart, que representou as Bahamas nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro'2016, foi na madrugada de sábado assassinado a tiro à saída de uma discoteca em Mount Hope, na zona norte do seu país, numa altura em que estava em celebração pelo seu 30.º aniversário, que completaria esta terça-feira.Segundo relatos da imprensa local, o velocista ter-se-á envolvido numa discussão com um grupo de homens, acabando a cena em tragédia. O tiro fatal terá acontecido pouco depois do início da discussão, quando um dos homens deixou o local e, ao regresso, trazia a pistola com a qual disparou. De acordo com as autoridades, um suspeito já terá sido detido e encontra-se sob custódia policial. Hart ainda foi transportado de urgência para um hospital próximo do local dos acontecimentos, mas quando lá chegou já estava sem vida.Shavez Hart era o detentor da terceira melhor marca dos 100 metros nas Bahamas (10.10 segundos) e da terceira nos 200 metros (20.23). Na sua carreira tem uma medalha de prata nos Mundiais de Oregon'2016 nos 4x400 metros, isto para lá de ter sido oito vezes campeão nacional, quatro nos 100 metros e quatro nos 200m.