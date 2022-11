Velocista Wilson Pedro reforça Sporting

O Sporting anunciou este domingo a contratação do velocista, de 24 anos, Wilson Pedro. O atleta português atuava no CPT Sobral de Ceira e mostra-se feliz pelo novo passo na carreira."Fiquei surpreendido quando falaram comigo, mas fiquei muito feliz porque o Sporting é um grande clube e sinto-me honrado por representar estas cores", garantiu aos meios de comunicação do clube de Alvalade.O especialista nos 100 e 200 metros que tem Francis Obikwelu como inspiração quer melhorar as marcas pessoais. "Vou dar o meu máximo em cada prova. Tenho muita garra e vou tentar ajudar a equipa em tudo o que puder", frisou Pedro.