Vem aí (mais) um duelo entre Pichardo e Nélson Évora

Para o campeonato feminino nem é preciso fazer contas. O Sporting leva uma clara vantagem e poderá conquistar o 24º título nos últimos 26 anos, mas é nos masculinos que paira uma grande expectativa para o Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão em pista coberta, que vai realizar-se no fim de semana em Braga.

Será, porventura, muito difícil repetir o cenário do ano passado, quando águias e leões partiram empatados para a última prova, a estafeta de 4x400 metros. O Benfica ganhou e festejou o 8º título por uma diferença de um ponto (100-99) frente aos eternos rivais.

Este ano, afigura-se um duelo excitante entre Benfica e Sporting e com uma prova a dominar todas as atenções, o triplo salto com o benfiquista Pedro Pichardo, melhor atleta mundial em 2018, a fazer a sua estreia esta temporada frente ao antigo recordista nacional e campeão olímpico Nelson Évora, do Sporting. Será no domingo, a partir das 16h15. Ambos não foram a Pombal.

Nelson Évora já fez este ano 16,61 metros num meeting em França no início deste mês e está mais rodado do que Pichardo. Qualquer deslize do benfiquista poderá ser fatal para as aspirações do clube da Luz, que apresenta um conjunto bem equilibrado.

Mas como acontece em todos os campeonatos as surpresas imperam e se, em 2018, o sportinguista Jordin Andrade seria desclassificado (e mesmo assim os leões só perderam por um ponto), poderá passar-se algo imprevisto. O pior cenário, válido para Benfica e Sporting, é terem atletas classificados fora do pódio.

E se há provas onde podem ser apontados favoritos, como é o caso dos 60 metros (Carlos Nascimento, Sporting), peso (Tsanko Arnaudov, Benfica), 5.000 metros marcha (João Vieira, Sporting), vara (Diogo Ferreira, Benfica) e 3.000 metros (Eduardo Mbengani, Sporting), existem outras disciplinas de difícil previsão, como é o caso da altura, 800 metros e 1.500 metros.

Para o benfiquista Marcos Chuva, este Nacional de Clubes constitui uma boa oportunidade de conseguir mínimos no comprimento para o Europeu em Glasgow (1 a 3 de março), depois de já ter feito 7,86 metros. O mínimo é de 7,95 metros. O comprimento disputa-se amanhã, a partir das 16h40.