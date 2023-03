Vencedores da EDP Meia Maratona de Lisboa "felizes" e com ambição para mais

A Etiópia voltou a dominar a EDP Meia Maratona de Lisboa, agora com vitória tanto nos homens como nas mulheres. Nas senhoras houve até um novo recorde do percurso, com Almaz Ayana a tirar 36 segundos à anterior marca da compatriota Tsehay Gemechu., a atleta de 31 anos mostrou-se satisfeita com aquilo que atingiu. "Estou muito feliz. É um percurso muito rápido. O tempo foi bom, não muito quente. É uma cidade muito bonita".Já Nibret Melak, vencedor masculino em 59.05, que se estreava neste dia numa meia maratona, até mostrou ambição para o futuro. "Estou muito feliz. Foi a minha primeira meia maratona. No próximo ano estarei pronto para um recorde do Mundo. Este é um percurso muito rápido", disse.