Vera Barbosa falha 'meias' dos 400 metros barreiras em Munique

A portuguesa Vera Barbosa ficou, esta quarta-feira, pelas eliminatórias dos 400 metros barreiras dos Europeus de atletismo, ao finalizar com o 16.º melhor registo em Munique.

Na pista seis, a portuguesa foi quinta classificada na sua eliminatória, com 57,10 segundos, quando passavam as três melhores de cada uma das três séries mais os três melhores tempos restantes globais, com a derradeira vaga na final a ser conseguida em 56,98, a 12 centésimos para a lusa.

Vera Barbosa, de 33 anos, já tinha falhado as meias-finais há três semanas, nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, onde foi 30.ª com 56,74 segundos, registo que esta terça-feira a faria ser bem-sucedida.