'Vice' do Benfica denuncia favorecimento ao Sporting em Leiria: «Juízes olham para o lado»

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, criticou este domingo os juizes do campeonato nacional de clubes de atletismo que, diz, "teimam em ignorar a irregularidade sistematicamente cometida". Através de um post publicado na sua conta de Facebook, o dirigente dos encarnados revela um episódio ocorrido ontem na prova de marcha com um atleta do Sporting."Decorre em Leiria o campeonato nacional de clubes de pista ao ar livre. O Benfica lidera em masculinos, no final do primeiro dia, com mais 4 pontos que o rival. Sete vitórias contra três do SCP nas primeiras dez disciplinas. No entanto, como acontece todos os anos, o atleta do SCP na prova de marcha que terminou em primeiro lugar [n.d.r., João Vieira], afinal não marcha mas corre. Isto perante a incompetência dos juizes que olham para o lado quando o atleta passa por eles. Como se pode verificar pela imagem o atleta está completamente no ar. Por essa razão devia ter sido desclassificado. O atleta beneficiou de uma vantagem competitiva que foi dada pelos juizes da prova que ano após ano teimam em ignorar a irregularidade sistematicamente cometida. O Benfica sabendo que tal ia acontecer colocou quatro câmaras de vídeo e filmou a prova. No final da mesma reclamou, mostrou as imagens e obteve como resposta que a avaliação da irregularidade era subjectiva. Assim vai o nosso atletismo", escreveu na publicação.Recorde-se que Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) lideram o Nacional da 1ª Divisão e ao que tudo indica podem revalidar hoje os títulos.As águias procuram a nona vitória consecutiva, o mesmo sucedendo com o clube de Alvalade em femininos, que se prepara para festejar o 49.º título no historial da competição.Na 1ª jornada, em masculinos, o Benfica somou 7 vitórias contra 3 do Sporting e lidera com 77 pontos contra 73. Em femininos, o Sporting ganhou nove provas e comanda com 85 pontos contra 73 das águias. O Benfica apenas ganhou os 1.500 metros por Marta Pen.