Vocalista dos Pretenders presenciou ação policial contra Ricardo dos Santos: «Chocante e agressiva»

Chrissie Hynde, vocalista dos The Pretenders, revelou esta terça-feira, num texto por si assinado no jornal 'The Guardian', ter presenciado o incidente a envolver o velocista português Ricardo dos Santos e a polícia de Londres, o qual considera ter sido algo "chocante e agressivo", que demonstra o "quão descontrolada a polícia de Londres se tornou". No seu texto, Hynde diz que durante anos a polícia daquela zona esteve 'desaparecida', para agora mandar parar pessoas inocentes em vez de tratar do problema com os gangues locais.





"No domingo presenciei um incidente que ilustra o quão descontrolada a polícia de Londres se tornou (...) O incidente foi chocante e agressivo e a polícia manteve-se no local por uma hora. O casal estava inocente de quaisquer que fossem as suspeitas que tinham e acabaram por deixá-los ir", começou por escrever, detalhando depois os reais problemas que se vivem naquela zona de Londres."Houve nos últimos cinco anos uma vaga de incidentes violentos... O filho de um amigo meu foi esfaqueado por oito vezes no ano passado, em plena luz do dia, na mesma rua onde aconteceu o incidente de sábado. Ninguém vai apresentar queixa contra os gangues locais por medo da inevitável vingança. Vi membros de gangues partir janelas e roubar a loja que há junto a minha casa e nem sequer consegui contactar a polícia, porque me deixaram em espera e os ladrões fugiram. Durante anos não houve qualquer proteção nas ruas e agora a polícia está a mandar parar pessoas inocentes e a causar imensos problemas por nenhuma razão. Será que é possível a polícia colocar a sua casa em ordem e começar a tratar dos gangues, para deixar os pais fazerem as suas compras?", questiona.