Wings for Life World Run supera os 120 mil inscritos

É já no domingo que vai para a estrada, nos quatro cantos do planeta, a edição deste ano da Wings for Life World Run, a qual já conta com mais de 120 mil inscritos. Uma enorme adesão em prol de uma causa, angariar fundos para encontrar a cura para as lesões na espinal medula. Além do registo de inscritos, há também a destacar o número de equipas (mais de 5500), e a crescente mobilização de grandes empresas, como é o caso da Google, Audi, VW, Sky e KTM.





As inscrições ainda seguem abertas e estão disponíveis no site criado para o efeito . O valor do registo é de 15 euros, uma verba que será direcionada ao apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula. A corrida, refira-se, será totalmente feita em ambiente virtual, com a largada a ser dada à mesma hora em todo o Mundo (em Portugal começará pelas 12 horas).Refira-se que a Wings for Life World Run foi realizada pela primeira vez desde 2014, tendo desde então juntado mais de um milhão de pessoas de 193 países nas estradas de todo o Mundo, numa campanha de mobilização que visa reunir importantes recursos financeiros direcionados para apoiar a investigação científica, que está a desenvolver estudos e testes para tornar possível a cura das lesões na espinal medula.