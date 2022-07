World Athletics anuncia repescagens para Paris'2024 e 'aperta' mínimos para os Mundiais

Um dia depois dos Mundiais de Eugene, apontados por muitos como dos melhores de sempre, a World Athletics anunciou várias novidades para as próximas grandes competições, nomeadamente os Jogos Olímpicos de Paris'2024 e ainda os Mundiais de Budapeste, do próximo ano.Relativamente aos Jogos, a grande novidade passa pela introdução de uma ronda de repescagens em todas as provas de pista dos 200 aos 1500 metros, incluindo eventos de barreiras. Neste novo formato, todos os atletas eliminados na primeira ronda terão uma segunda chance de qualificação, o que lhes garante a experiência olímpica de pelo menos fazer duas provas. Este novo sistema vai substituir o atual, no qual se apuram os melhores tempos seguintes aos primeiros de cada série/eliminatória.Quanto aos Mundiais, foram também anunciados os tempos de qualificação para a edição do próximo ano e com marcas... bem apertadas e com um corte significativo em relação ao que foi necessário para Eugene ou, por exemplo, para os Jogos de Tóquio.Noso tempo de qualificação baixa para osminutos nos homens enas mulheres, isto quando era de 27.28 e 31.25. Já na, os homens terão de correr os 42,195 quilómetros eme as mulheres em. Para Eugene as marcas eram de 2:11.30 e 2:29.30. Relativamente às, nosos mínimos de qualificação descem aos(homens) e(mulheres) - eram de 1:21.00 e 1:31.00 - e nospassam a ser de- estavam em 2:33.00 e 2:54.00.A World Athletics estima que metade das quotas sejam preenchidas via tempos de qualificação, reservando os restantes lugares para o apuramento pelo ranking.