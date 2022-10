Yalemzerf Yehualaw e Amos Kipruto vencem Maratona de Londres

O queniano Amos Kipruto e a etíope Yalemzerf Yehualaw venceram este domingo a edição deste ano da Maratona de Londres, numa prova que, não tendo grandes tempos no que aos vencedores diz respeito, acabou com registos bastante equilibrados e lutas bem renhidas até final.Na corrida feminina, a primeira a partir, Yalemzerf Yehualaw confirmou o estatuto de favorita na ausência da recordista mundial Brigid Kosgei, ganhando em 2:17.25, um tempo que fica somente 2 segundos atrás do seu recorde pessoal (2:17.23), fixado este ano na Maratona de Hamburgo. Isto numa prova que, ao contrário do habitual, conta com partidas separadas entre homens e mulheres, o que impede o auxílio de lebres masculinas.Relativamente aos restantes lugares do pódio, a queniana Joyciline Jepkosgei, a campeã do ano passado, foi a segunda colocada, com 2:18.07, à frente da etíope Alemu Megertu (2:18.32). Atrás deste trio ficaram outras três atletas com tempos abaixo das 2:20, o que mostra a incrível do pelotão da prova londrina: Judith Jeptum Korir (2:18.43), Joan Chelimo Melly (2:19.27) e Ashete Bekere (2:19.30).Quanto à prova masculina, Kipruto ficou longe do seu recorde pessoal (2:03.13, em Tóquio, este ano), mas conseguiu o mais importante, que foi a primeira vitória numa grande maratona (já tinha ganho em Roma e Seul). O queniano triunfou com 2:04.39, mercê de um ataque fulminante a cinco quilómetros do final. O grupo partiu e Kipruto acabou com mais de meio minuto de avanço para o segundo colocado, o etíope Leul Gebresilase (2:05.12), e o terceiro, o belga Bashir Abdi (2:05.19). Kinde Atanaw foi quarto (2:05.27), ao passo que o veterano Kenenisa Bekele, que vinha para vencer, foi somente quinto, com 2:05.53.