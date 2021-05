Yulimar Rojas alcança melhor marca mundial do ano no triplo salto

A venezuelana Yulimar Rojas conseguiu este sábado a melhor marca mundial do ano no triplo salto, com 15,14 metros, nomeeting de atletismo de Ibiza, Espanha.

Rojas, que foi eleita a melhor atleta de 2020, abriu a época como tinha prometido, acima dos 15 metros, reforçando ainda mais o favoritismo ao ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

A atleta venezuelana chegará a Tóquio como campeã do mundo e vice-campeã olímpica, não tendo rivais à sua altura, neste momento.

Em segundo lugar ficou a recordista espanhola, Ana Peleteiro, que foi segunda nos recentes campeonatos da Europa em pista coberta, atrás de Patrícia Mamona. A espanhola saltou 14,31 metros.

Rojas 'revolucionou' totalmente a lista das melhores do ano, superando largamente a norte-americana Keturah Orji, agora segunda com 14,92. Com 14,53, Patrícia Mamona está no sétimo lugar, segunda europeia.