Yulimar Rojas aproxima-se do recorde mundial do triplo salto

A venezuelana Yulimar Rojas conseguiu esta sexta-feira o segundo melhor triplo salto de todos os tempos, ao vencer com 15,41 metros o meeting de atletismo de Andujar, Espanha.O salto da venezuelana, de 23 anos, beneficiou de vento favorável de 1,5 metros por segundo e foi conseguido no último ensaio de um concurso que dominou claramente.Rojas, campeã do mundo há dois anos, em Londres, ficou a apenas nove centímetros do recorde da ucraniana Inessa Kravets, que perdura desde 1995.A triplo saltadora venezuelana pulverizou o seu recorde pessoal por 30 centímetros e passou de 16.ª para segunda melhor de sempre, além de se tornar recordista das Américas.