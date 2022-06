Yulimar Rojas garante mínimos para os Mundiais no comprimento

Grande dominadora do triplo salto - e com passaporte já garantido nessa especialidade para os Mundiais de Eugene, a realizar em julho -, a venezuelana Yulimar Rojas conseguiu esta quarta-feira, na Reunión Ciudad de Guadalajara, também a marca de qualificação do salto em comprimento, ao vencer a competição de forma clara com os seus 6,93 metros (a marca mínima eram 6,82).Neste mesmo evento, nota para a presença de Nélson Évora, também no salto em comprimento, mas com uma performance para esquecer. O português, campeão olímpico do triplo em 2008, fez apenas um salto válido nos seis que tentou, ficando-se pela 4.ª posição com 5,74 metros.No Mundial de Eugene, refira-se, Portugal deverá estar representado no comprimento por Evelise Veiga, através da pontuação obtida no ranking. Já Rojas entrará em prova com a sétima melhor marca de qualificação entre as apuradas (pelo menos até ao momento), o que torna uma eventual ida às medalhas como um cenário a deixar em aberto.