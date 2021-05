Atilano apurado para os 'quartos' dos Internacionais de Portugal de badminton

O português Bernardo Atilano apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final dos Internacionais de Portugal em badminton, a decorrer na Caldas da Rainha, beneficiando da falta de comparência do guatemalteco Kevin Cordon, primeiro cabeça de série do torneio.

Atilano vai jogar no sábado, pelas 09:40 horas, contra o polaco Michal Rogalski, num confronto que se prevê equilibrado: no historial entre ambos, há duas vitórias para cada lado, sendo Rogalski o 116.º do 'ranking' e Atilano o 129.º.

No quadro de singulares femininos, só estava uma jogadora lusa, Sónia Gonçalves, que perdeu ante a dinamarquesa Irina Andersen por um duplo 21-16.

Fazendo equipa com a sua irmã Adriana Gonçalves, Sónia regressa ao pavilhão no sábado, pelas 11:40, para os oitavos de final de pares femininos, contra uma dupla holandesa.

No quadro de pares mistos, estão Gabriel Rodrigues e Mariana Chang, que pelas 09:40 defrontam adversários franceses nos oitavos de final.