Adriana Gonçalves atingiu os 'oitavos' do Slovenia Future Series

Adriana Gonçalves foi a melhor jovem portuguesa no Slovenia Future Series de badminton, atingindo os oitavos de final em Maribor, na Eslovénia.



Dispensada do primeiro jogo, venceu posteriormente a croata Stella Balenkovic por 2-0 (21-11 e 21-16), contudo perderia depois com a suíça Julie Franconville pelos mesmos 2-0, com 14-21 e 9-21.

Mariana Afonso atingiu os 16 avos de final, a ronda de 32, sendo derrotada nesta fase pela checa Petra Maixnerová, por 2-0, com 21-11 e 21-8.

Seis outros atletas ficaram-se pela ronda de 64, nomeadamente Mariana Pinto Leite, Catarina Martins, David Silva, Diogo Glória, Madalena Fortunano e Gabriel Rodrigues, os dois últimos dispensados da primeira ronda, a de 128, na qual caiu Rodrigo Almeida.