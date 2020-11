Bernardo Atilano e Sónia Gonçalves nos 'quartos' dos Internacionais de badminton

Os portugueses Bernardo Atilano, no quadro masculino, e Sónia Gonçalves, no feminino, apuraram-se hoje para os quartos de final dos 55.º Campeonatos Internacionais de Portugal de badminton, no segundo dia de provas nas Caldas da Rainha.

Atilano, 136.º do ranking mundial, começou por eliminar o italiano Fabio Caponio (21-12 e 21-13) e depois bateu o espanhol Carlos Piris (22-20, 15-21 e 21-17), que já tinha sido 'carrasco' do luso João Chang.

Este é o único representante português nos 'quartos', uma vez que também Daniel Mendes, Duarte Nuno Anjo e Bruno Carvalho caíram na primeira ronda do quadro principal.

Na próxima fase, Atilano vai medir forças com o 37.º do 'ranking', e primeiro cabeça de série do torneio, o francês Brice Leverdez.

No quadro feminino, Sónia Gonçalves, quinta pré-designada, vai bater-se com a suíça Sabrina Jaquet por um lugar nas meias-finais, após deixado pelo caminho a estónia Helis Pajuste por 'walkover' e a compatriota Inês Pardilho (21-14 e 21-8).

Beatriz Roberto, Joana Lopes, Catarina Marques, Sofia Setim, Cláudia Lourenço, Joana Oliveira, Mariana Paiva e Catarina Cristina caíram na primeira ronda, enquanto Catarina Martins e Adriana Gonçalves, como Pardilho, foram eliminadas na segunda ronda.

Sónia e Adriana Gonçalves estão também nos quartos de final do torneio de pares femininos, como primeiras cabeças de série, e vão defrontar as escocesas Eleanor O'Donnell e Sarah Sidebottom, com as restantes duplas lusas já eliminadas.

Daniel Mendes e Rui Tremoceiro são os 'resistentes' no quadro de pares masculinos, e sábado defrontam os italianos Enrico Baroni e Giovanni Toti nos quartos de final, a que não conseguiram aceder sete outras duplas lusas.