Bernardo Atilano eliminado na primeira ronda do Open da Eslovénia

O português Bernardo Atilano foi esta sexta-feira eliminado na primeira ronda do quadro principal do Open de badminton da Eslovénia, a decorrer em Maribor, ao perder com o indiano Sankar Muthusamy Subramanian.

Atilano nunca conseguiu estar ao nível de Subramanian, que saiu vencedor do embate por 2-0, com claros parciais de 21-13 e 21-11, em 35 minutos apenas.

O torneio prossegue até domingo, já sem a presença de qualquer português em competição.