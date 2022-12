Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bernardo Atilano na segunda ronda do Internacional do Canadá Português derrotou o norte-americano Garret Tan e espera agora pelo vencedor do duelo entre Timothy Lock e Wong Yan Kit





• Foto: Federação Portuguesa de Badminton