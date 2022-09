Bernardo Atilano nas meias-finais do Brasil International Series

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bernardo Atilano, 110.º do ranking mundial, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Brasil International Series de badminton, ao vencer nos 'quartos' o brasileiro Davi Silva.

O português impôs-se ao fim de três sets, vencendo o primeiro por 21-15 e perdendo o segundo por 23-21, antes de triunfar na 'negra' por 21-11, ao cabo de 56 minutos.

Bernardo Atilano, um dos cabeças de série do torneio, vai agora medir forças, no sábado, com outro dos pré-designados, o brasileiro Jonathan Matias, em busca de um lugar na final da competição.

A atleta lusa Mariana Paiva também esteve em prova em Teresina, no torneio que termina domingo, mas foi eliminada, na primeira ronda, pela brasileira Sayane Lima, por 21-12 e 21-16.