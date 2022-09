Bernardo Atilano perde final do Brasil International Series

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bernardo Atilano perdeu este domingo a final do Brasil International Series de badminton, que se disputa em Teresina, ao perder com Uriel Francisco Canjura, de El Salvador.

O português, 110.º do mundo, perdeu com Canjura, 115.º, em apenas dois 'sets', por 21-17 e 21-15, em 49 minutos.

Esta foi a melhor prestação desta temporada de Atilano, que já tinha ido ao pódio uma vez, com um terceiro lugar no Challenge Internacional do Irão, em Shiraz.