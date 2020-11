Brice Leverdez vence 55.º Internacionais de Portugal de badminton

O francês Brice Leverdez, primeiro cabeça de série, venceu este domingo a 55.ª edição dos Internacionais de Portugal de badminton, ao bater na final o compatriota Lucas Corvee, terceiro pré-designado, nas Caldas da Rainha, Leiria.

Por 21-10 e 21-12, Leverdez consumou a vitória no torneio, frente a um rival com quem ganhou, também hoje, o quadro de duplas masculinas, uma vez que os franceses bateram os escoceses Christopher Grimley e Matthew Grimley, primeiros cabeças de série, por 26-24 e 24-22.

A suíça Sabrina Jaquet, também ela principal pré-designada, confirmou o favoritismo no quadro feminino, ao levar de vencida a francesa Léonice Huet, por 21-10 e 21-11, com as escocesas Lauren Middleton e Holly Newall campeãs de duplas femininas.