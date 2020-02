Coronavírus: provas de apuramento olímpico de badminton adiadas na Alemanha e Polónia

Dois torneios de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, previstos para março, na Alemanha e na Polónia, foram adiados, sem data marcada, devido à epidemia do coronavírus covid-19, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Badminton.

O Open da Alemanha, que se deveria disputar entre 3 e 8 de março, será adiado ou até mesmo cancelado, indicou o organismo federativo, em comunicado, enquanto a competição na Polónia foi adiada, ainda sem data prevista.

"A federação continua atenta às notas oficiais em relação ao covid-19, mas mantém-se determinada em manter competições do circuito mundial e outros torneios da nossa responsabilidade", adiantou o organismo.

Já esta semana, o Challenge internacional do Vietname, também de qualificação para os Jogos Olímpicos, foi adiado do final de março para o início de junho, cenário que pode comprometer algumas qualificações.

Nesse contexto, a Federação Chinesa de Badminton autorizou no sábado os seus atletas a deslocarem-se para a Europa, para entrarem em torneios de qualificação, mantendo-se para já calendarizadas competições em Inglaterra e na Suíça.

A maioria dos atletas da seleção chinesa, que dominou a competição de badminton nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, treina desde a última semana no Reino Unido.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.