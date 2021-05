Dinamarqueses dominam Internacionais de Portugal

Os jogadores dinamarqueses estiveram em grande destaque nos internacionais de Portugal de badminton, que este domingo terminaram em Caldas da Rainha, ao conquistarem três das cinco finais em disputa.

Em singulares masculinos, Ditlev Jaeger Holm ganhou ao alemão Max Weisskirchen, com os parciais de 21-15 e 21-17.

A final de pares masculinos foi totalmente dinamarquesa, com Mads Pieter Kolding e Frederik Sogard a levarem a melhor sobre Emil Lauritzen e Mads Vestergaard, por 21-17 e 21-18.

O terceiro ouro do país nórdico aconteceu nos pares femininos, em que a dupla composta por Christine Busch e Amalie Schulz levou de vencida o par da Estónia Kati-Kreet Marran e Helina Ruutel, com 14-21, 21-16 e 21-19 no marcador final.

A húngara Laura Sarosi assegurou o triunfo nos singulares femininos, com 21-19 e 21-19 sobre a francesa Marie Batomene.

Nos pares mistos os melhores foram os ingleses Callum Hemming e Jessica Pugh, com 21-18, 19-21 e 21-15 sobre franceses William Willeger e Sharone Bauer

Portugal teve jogadores nos quadros principais de singulares masculinos e femininos, pares mistos e femininos, sendo o melhor Bernardo Atilano, que passou uma ronda.