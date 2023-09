Hok In Lam eliminada nos quartos de final do Future Series da Eslovénia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Hok In Lam foi esta sexta-feira eliminada nos quartos de final do Future Series de badminton da Eslovénia pela alemã Miranda Wilson, quinta cabeça de série, após ter chegado às oito melhores vinda do 'qualifying'.

Face a uma jogadora muito mais bem posicionada, a portuguesa residente em Macau, de 18 anos, cedeu por 21-10 e 21-11, ficando pelo caminho nos 'quartos'.

Após superar o torneio de qualificação, Lam eliminou a neerlandesa Novi Wieland por 21-12 e 21-19, entrando nas oito melhores em Otocec.