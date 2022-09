Mais de uma dezena de portugueses participam no Internacional de Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal estará representado por mais de uma dezena de atletas no Internacional de Espanha de badminton, a partir de segunda-feira em Ibiza, após quatro dias de estágio da seleção nacional nas Caldas da Rainha.



Os atletas viajaram este domingo para Ibiza, que será a casa do torneio espanhol do circuito Future Series, reagendado para setembro, após um estágio no CAR, que reuniu seniores e sub-23, entre 5 e 9 de setembro.

O quadro principal masculino inclui já um atleta luso, Bruno Carvalho, 329.º jogador mundial, que vai medir forças com o atleta da casa Ernesto Baschwitz, com Diogo Glória, David Silva, Gabriel Rodrigues, Pedro Portelas e Kevin Selvarajah no qualifying.

No feminino, o 'main round' tem Adriana Gonçalves, com missão difícil, face à israelita Heli Neiman, quarta cabeça de série do torneio, em busca de um lugar nos quartos de final.

Antes, no torneio de qualificação, procuram aceder ao quadro principal Mariana Afonso, Mariana Pinto Leite e Madalena Fortunato, jovem que é segunda cabeça de série nesta fase prévia.

Nos pares, Bruno Carvalho fará dupla com Kevin Selvarajah e Pedro Portelas com David Silva, enquanto Diogo Glória vai jogar ao lado de Gabriel Rodrigues, todos com entrada direta nos 16 avos de final da prova.

No feminino, Adriana Gonçalves e Mariana Pinto Leite estão já na segunda ronda, com 'bye', assim como Mariana Afonso e Mariana Neves.

Nos pares mistos, todos entram diretamente no quadro principal: David Silva-Mariana Afonso, Gabriel Rodrigues-Mariana Neves, Bruno Carvalho-Mariana Pinto Leite e Pedro Portelas-Madalena Fortunato.