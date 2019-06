Badminton português fica-se pela fase de grupos dos Jogos Europeus

O badminton português está fora dos Jogos Europeus pelo facto de Sónia Gonçalves e Bernardo Atilano apenas terem vencido um dos três jogos da fase de grupos em Minsk.Sónia Gonçalves, 156.ª do ranking mundial, discutia com a suíça Sabrina Jaquet, 56.ª da classificação, o segundo lugar do grupo H, contudo perdeu por 2-0 (21-14 e 21-8), concluindo o seu desempenho no terceiro lugar.Bernardo Atilano, 141.º internacional, despediu-se com um triunfo, por 2-0 (22-20 e 21-9), sobre o moldavo Cristian Savin, 196.º, mas as duas derrotas anteriores deixaram-no fora da competição.Esta quarta-feira, Fu Yu conquistou a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus, depois de Carlos Nascimento, nos 100 metros, sendo também o segundo ouro no ténis de mesa no evento, depois de a equipa masculina ter vencido em Baku'2015.Além dos dois ouros, a seleção lusa soma mais nove medalhas nos II Jogos Europeus, cinco das quais de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.